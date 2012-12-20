Срубленная ель в помещении - мертвый символ?

Епископы Закарпатья обнародовали обращение в защиту зеленых насаждений и с просьбой отказываться от культа срубленных деревьев, а также не грешить против природы и государства, занимаясь незаконным вырубом деревьев. Соответствующее обращение передано УНИАН.

Как говорится в обращении епископов, в канун Рождественско-новогодних праздников у украинцев и славянских народов вообще есть обычай устанавливать и украшать елку, и таким образом создавать атмосферу праздника. Вселенская Церковь, как отмечается в обращении епископов Закарпатья, обращается к своим прихожанам и людям доброй воли, разъясняя настоящую сущность этого обряда.

«Мы проводим этот обряд для прославления Самого Иисуса Христа в вере, правде, чистоте сердца, а также в намерениях правильно ухаживать и беречь творение – природу, данную Богом человечеству (поскольку Рождество Господне – праздник радости всего творения). И здесь следует отметить, что для украшения праздника используется срубленное, то есть мертвое, еловое (или пихтовое) дерево. Разве мертвое дерево может символизировать жизнь?», - говорится в обращении епископов.

Священнослужители отмечают, что на это важно обратить внимание в наше время, когда экологический кризис, который напрямую связанная с кризисом духовности человечества, набирает все больше оборотов. И непродуманная вырубка лесов является одним из важнейших факторов разрушения окружающей природной среды.

Епископы также в своем обращении отмечают, что вырубка елей ради украшения праздника, как минимум, неэтична, а браконьерская вырубка – вообще грех и преступление против человечества и государства. Кроме того, они призывают использовать земли не для выращивания елок под продажу, а для «более важных отраслей народного хозяйства».

«Чтобы удовлетворить потребности христианской традиции украшения елки на праздник Рождества Христова, создать настоящую живую, духовную атмосферу праздника и в то же время не навредить окружающей среде, считаем вполне достаточным использование живых хвойных насаждений (араукарии), например в горшках или в контейнерах с возможностью их дальнейшего высаживания в открытую почву», - говорится в обращении.

Также епископы отмечают, что уже с прошлого года Мукачевское Римско-католическое епископство отказалось от украшения храмов срубленными елями, и это стало примером для всех прихожан.

Под обращением поставили свои подписи глава комиссии по экологии и мигрантам Римско-католической церкви в Украине ординарий Мукачевской диецезии епископ Антал Майнек, председатель Закарпатской Реформатской церкви епископ Александр Зан-Фабиян, председатель ОО «Институт эколого-религиозных студий» д-р Александр Бокотей.