Арабатская Стрелка отрезана от внешнего мира

Из-за штормового ветра в Херсонской области сегодня с 17.00 введено ограничение движения на участке автодороги Геническ - Стрелковое с 1-го км до 1 км 600 м в связи с переливом воды из Азовского моря в Сивашский залив.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ УМВД в Херсонской области, уровень морской воды на указанном участке дороги составляет 40 - 60 см.

В результате перелива воды от внешнего мира отрезаны жители 4 населенных пунктов, расположенных на Арабатской Стрелке.

Отметим, что перемывать дорогу на Арабатскую Стрелку между двумя мостами на автодороге областного значения Геническ - Стрелковое в районе проливов Тонкий и Промоина море начало еще 10-11 декабря. Это сезонное явление связанное с сильным штормовым ветром со стороны моря.

Минувшей зимой, в конце января текущего года, из-за сильного шторма в Азовском море Арабатская Стрелка также более недели оставалась без автомобильного сообщения с внешним миром.