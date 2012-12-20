В Харькове из-за «минирования» вокзала эвакуировали 1,8 тыс чел

В Харькове из-за анонимного телефонного сообщения о минировании несколько часов была парализована работа Южного вокзала.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД на Южной железной дороге, в 14.30 в дежурную часть линейного отдела на станции «Харьков - Пассажирский» поступила информация о том, что на номер оператора «102» позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что вокзал «Харьков - Пассажирский» заминирован, заложено 8 килограммов тротила.

Мужчина заявил, что в случае, если ему будет выплачено 100 тыс. долларов, он сообщит о месте закладки взрывчатки.

После получения сообщения работники милиции немедленно осуществили комплекс соответствующих мероприятий. Территория вокзала была окружена, эвакуировано около 1,8 тыс. пассажиров и сотрудников железной дороги. Движение поездов осуществлялось через отдаленные колеи.

Несколько часов на месте события работали следственно-оперативная группа УМВДУ на Южной железной дороге, усиленные наряды милиции, взрывотехническая служба, кинологическая служба, сотрудники МЧС и Службы безопасности Украины.

Как сообщила УНИАН начальник службы связей с общественностью Управления МВД на Южной железной дороге Лариса Ермакова, после обследования помещений Южного вокзала и прилегающей территории взрывчатку так и не обнаружили.

По ее словам, работа вокзала возобновлена в 17.35. В эти минуты он работает в привычном режиме.

Милиция, в свою очередь, разыскивает злоумышленника.