В Ивано-Франковской области работают 16 пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, ввиду температурного режима, МЧС открыло 16 пунктов обогрева. По предоставленной информации пункты обогрева есть в каждом из 14 райцентров, а также в Ивано-Франковске и городе Яремче.

Здесь все нуждающиеся могут не только согреться, но и попить чаю и перекусить.