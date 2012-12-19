В Ивано-Франковской области работают 16 пунктов обогрева
18:02, 19 декабря 2012Новости регионов
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Ввиду температурного режима
В Ивано-Франковской области работают 16 пунктов обогрева.
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, ввиду температурного режима, МЧС открыло 16 пунктов обогрева. По предоставленной информации пункты обогрева есть в каждом из 14 райцентров, а также в Ивано-Франковске и городе Яремче.
Здесь все нуждающиеся могут не только согреться, но и попить чаю и перекусить.
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