В Кировограде на автовокзале в урне нашли минометную мину

В Кировограде на автовокзале в урне для мусора нашли минометную мину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Теруправлении МЧС в Кировоградской области, сегодня, 19 декабря, в 6:30 утру техработница автостанции №2 обнаружила подозрительный, похожий на боеприпас, предмет. Спасатели дежурного отделения второй государственной пожарной части Кировограда, которые выехали по вызову, до приезда пиротехников огородили место находки и выяснили, что это минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет уже вывезен с территории автовокзала группой пиротехников аварийно-спасательного отряда спецназначения ТУ МЧС в Кировоградской области и обезврежен. Эвакуация людей с территории автовокзала не проводилась.

Как боеприпас оказался на территории автовокзала, выясняет милиция.