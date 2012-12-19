В Кировограде состоялась благотворительная акция «Ринат Ахметов, Игорь Крутой – детям!»

Сегодня, 19 декабря, в Кировограде в День святого Николая Чудотворца состоялась ежегодная благотворительная акция в помощь сиротам «Ринат Ахметов, Игорь Крутой – детям!».

Как передает корреспондент УНИАН, учредитель фонда «Развитие Украины», президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов и композитор Игорь Крутой посетили детские учреждения, в которых воспитываются дети-сироты, а также открыли новый детский дом семейного типа.

В частности, дом для многодетной семьи Кожановых куплен и обустроен «Развитием Украины» в рамках действующей программы «Сиротству – нет!». Семья воспитывает семерых детей – 2 родных и 5 приемных.

По словам Р.Ахметова, интернатная система порождает новое сиротство и не делает ребенка счастливым.

«Мы уже 12 лет приезжаем в этот день в детские дома. Мы хотим своими глазами видеть, как живется детям, что они чувствуют... Мы говорим: борьба с сиротством. Возникает вопрос - кто с кем борется? Боремся мы против интернатной системы. Сегодня идет борьба между системой «интернат» и счастьем ребенка. Должно победить счастье ребенка! Каждый ребенок должен иметь семью, каждый ребенок должен иметь свой дом. И мы с Игорем будем продолжать делать все, что в наших силах», - подчеркнул Р.Ахметов.

В свою очередь И.Крутой рассказал, что ежегодной традиции помогать сиротам в День святого Николая уже 11 лет.

«Идея родилась спонтанно. Мы видели много недолюбленных детей. Хотелось им сделать что-то хорошее. И это выросло в традиционность. Год назад Ринат Ахметов предложил – едем к тебе на родину. Поэтому сегодня мы в Кировограде», - отметил И.Крутой.

Также Р.Ахметов и И.Крутой побывали с подарками в детском доме «Барвинок», где воспитываются 63 ребенка от 3 до 16 лет.

В пресс-службе Фонда Р.Ахметова проинформировали, что Кировоградская область занимает первое место в Украине по количеству детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Поэтому в следующем году «Развитие Украины» начинает сотрудничество с социальными службами этого региона.

Кроме того, сегодня благотворительная акция пройдет и в Донецкой области. Для 200 детей из детских домов на стадионе «Донбасс Арена» организован грандиозный праздник.

Акция «Ринат Ахметов, Игорь Крутой – детям!» охватила сегодня 20 тыс. 309 детей из Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областей. Благотворительную помощь на улучшение условий проживания, обучения, досуга получили 104 учреждений Донецкой области (в том числе и 29 больниц, которым было закуплено лечебное и диагностическое оборудование).

Общий бюджет акции в 2012 году – 8 млн грн. Бюджет программы Фонда Р.Ахметова по развитию семейных форм воспитания «Сиротству – нет!» в 2012 году – 21 млн грн.