В Херсонской области работают 4 пункта обогрева

В Херсонской области по состоянию на 19 декабря начали работу 4 пункты обогрева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области указанные пункты размещены в Бериславе (в проулке Восточный, 1), в Каховке (по ул. Ленина, 32) и еще два в Новой Каховке - по ул. Первомайская, 3 и возле поликлиники № 1 (ул.Калинина, 28).

В других населенных пунктах области, в частности, в Херсоне, работы по подготовке к открытию пунктов обогрева еще продолжаются. Сколько нынешней зимой в регионе будет открыто пунктов обогрева, пока не сообщается.

Напомним, что в Херсонской области минувшей зимой работали 20 пунктов обогрева. Указанное количество пунктов заработало с 27 января 2012 года. Все указанные пункты обогрева работали круглосуточно. Во всех пунктах желающих угощали горячим чаем, а в крупных городах - кормили и раздавали теплую одежду собранную волонтерами. Также на большинстве пунктов было организовано дежурство медработников.