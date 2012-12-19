В Житомирской области работают 36 пунктов обогрева
14:25, 19 декабря 2012Новости регионов
1
Работа по развертыванию продолжается
В Житомирской области действуют 36 пунктов обогрева.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Территориального управления МЧС в Житомирской области, пункты действуют при больницах, территориальных центрах обслуживания населения, при местной пожарной охране, домах культуры и т.п.
В Житомире работает передвижной пункт обогрева граждан.
Работа по развертыванию пунктов обогрева в Житомирской области продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter