В Житомирской области работают 36 пунктов обогрева

Работа по развертыванию продолжается

В Житомирской области действуют 36 пунктов обогрева. Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Территориального управления МЧС в Житомирской области, пункты действуют при больницах, территориальных центрах обслуживания населения, при местной пожарной охране, домах культуры и т.п. В Житомире работает передвижной пункт обогрева граждан. Работа по развертыванию пунктов обогрева в Житомирской области продолжается.

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