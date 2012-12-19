В Хмельницкой области работают 6 пунктов обогрева

В Хмельницкой области по состоянию на среду, 19 декабря, работают 6 пунктов обогрева граждан.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении МЧС в области, три пункта обустроены в Хмельницком (на ул. Нижнебереговая, 1/2 - палатка ТУ МЧС; ул. Житецкого, 22 - дом временного пребывания граждан «Луч надежды»; пер. Пилипчука, 1 - Хмельницкая городская больница), два пункта в Дунаевцах (на ул. Фрунзе - психоневрологический интернат; ул. Горького, 7 - центральная районная больница) и один – в Каменец-Подольском на ул. Грушевского, 2Б - палатка ТУ МЧС.

В областном профильном ведомстве добавляют, что сложной остается ситуация на участках дорог местного значения.

Справка УНИАН. Прошлой зимой в Хмельницкой области действовало более 300 таких пунктов, в которых каждый желающий мог согреться и выпить горячего чая.