В Донецкой области действуют 148 пунктов обогрева
11:44, 19 декабря 2012Новости регионов
0
Из них - 7 палаток
В Донецкой области действуют 148 пунктов обогрева для населения.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, из 148 пунктов обогрева 7 палаток - от Главного территориального управления МЧС.
По информации Донецкого горсовета, во всех девяти районах города в территориальных центрах социального обслуживания функционируют пункты обогрева. Кроме того, с 16 декабря открыт пункт обогрева в районе железнодорожного вокзала. Горячее питание в пункты обогрева предоставляет Донецкий городской фонд социальной защиты и милосердия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter