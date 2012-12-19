В Донецкой области действуют 148 пунктов обогрева для населения.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, из 148 пунктов обогрева 7 палаток - от Главного территориального управления МЧС.

По информации Донецкого горсовета, во всех девяти районах города в территориальных центрах социального обслуживания функционируют пункты обогрева. Кроме того, с 16 декабря открыт пункт обогрева в районе железнодорожного вокзала. Горячее питание в пункты обогрева предоставляет Донецкий городской фонд социальной защиты и милосердия.