В зоопарке в Ялте родились трое белых львов

Трое детенышей - две девочки и мальчик - родились у белых львов в Ялтинском зоопарке «Сказка» в Крыму.

Об этом сообщил УНИАН директор зверинца Олег Зубков.

«Глазки открывают, кушают хорошо. Здоровье малышей не вызывает опасения у ветеринаров», - сказал О.Зубков.

Потомство принесли Гера и Принц. «Мама отказалась от малышей, не стала кормить, а отец вылизывал, обогревал. Малышей забрали у родителей и дают специальные смеси», - сказал директор зоопарка.

Белые львы появились на свет на днях. Имен у них пока нет – малышам должен исполнится хотя бы месяц: давать имена совсем маленьким детенышам – плохая примета.

Всего на сегодня в принадлежаших О.Зубкову ялтинском зоопарке и белогорском сафари-парке живут полтора десятка белых львов.