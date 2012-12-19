Луганщина: из-за морозов отменены занятия в 30 школах
09:03, 19 декабря 2012Новости регионов
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Частично - в 106
В Луганской области из-за морозов полностью отменены занятие в 30 школах и в 106 школах – частично - в младших классах.
Об этом УНИАН сообщили в управление образования и науки облгосадминистрации.
Так, в Лутугинском районе не ходят на занятия дети 27 школ, в Новоайдарском – двух, Славяносербском– одной.
Также прекращены занятия из-за погодных условий для учеников начальных школ в Антраците - в 23 школах, Брянке - в 1 школе, Алчевске - в 16, Ровеньках - в 22, а также в Антрацитовском районе - в 1 школе, в Беловодском - в 15, в Марковском - в 1, Новоайдарском - в 5 и Сватовскому районе - в 22 школах.
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