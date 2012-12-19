В Тернополе остаются нерасчищенными от снега 115 дворов

В Тернополе в настоящий момент остаются нерасчищенными от снега 115 дворов в разных микрорайонах города.

Как пояснили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, это обусловлено тем, что очистительная техника не смогла добраться в эти дворы из-за припаркованных автомобилей, которые заблокировали проезды.

Соответственно каждый ЖЭК составил список с названием улицы и номера дома, где не удалось расчистить от снега дворы, и подал их в городской совет.

Из-за нерасчищенных дорог во дворах оттуда не вывозят мусор, соответственно люди оставляют отходы возле переполненных урн.

По данным мэрии, за два дня коммунальщики и работники ЖЭКов расчистили от снега 600 дворов, при этом было задействовано 30 единиц техники. Городской голова Сергей Надал призвал жителей города не оставлять свои автомобили во дворах, пока не будет проведена их очистка от снега. Иначе, предупредил он, транспорт будут эвакуировать.