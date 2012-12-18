Убежища Киева рассчитаны принять около 1 млн человек

Убежища Киева в случае возникновения угрожающей ситуации рассчитаны для размещения в них только около 1 млн человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время прямой телефонной линии начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций столицы Виталий Пшеничный.

«Если говорить о том, сколько людей в них может разместиться, то около миллиона», - сказал руководитель управления.

Он отметил при этом, что из общего количества защитных сооружений Киева на сегодняшний день готовые для использования по назначению 80%, а 20% - находятся в запущенном состоянии, поскольку они остаются в собственности когда-то крупных предприятий, которые распались и не имеют сегодня средств, людей, возможностей содержать указанные убежища.

«Но мы будем вносить предложение в Министерство чрезвычайных ситуаций, по результатам инвентаризации, что эти сооружения нужно будет передавать на баланс органам местной власти, выделять для этого специальные средства, чтобы их привести в порядок», - отметил В.Пшеничный.

В частности, отметил он, при возникновении чрезвычайной ситуации в качестве защитных сооружений будут работать станции метрополитена как мелкого, так и глубокого залегания.

По словам В.Пшеничного, метрополитен всегда проектировался, проектируется и строится как система возможного укрытия для людей. «И все станции метрополитена у нас на учете, мы знаем, сколько можно будет на каждой станции разместить человек в случае введения чрезвычайного положения. На каждой станции есть системы жизнеобеспечения – это автономное водоснабжение, вентиляционные установки, есть пути эвакуации. И если взять общий фонд защитных сооружений Киева, то метрополитен у нас составляет около 40% того количества, которое мы могли бы разместить в защитных сооружениях», - сообщил он.

По словам В.Пшеничного, телеканалы в последнее время начали проявлять интерес к таким убежищам в связи с распространением информации о конце света.

Он отметил, что на сегодняшний день ведется Госреестр таких сооружений.

В.Пшеничный также заверил, что за более чем 10 лет его пребывание в должности руководителя столичного управления по чрезвычайным ситуациям, ни одно такое помещение-убежище не было продано частному лицу, передано в аренду или перепрофилировано.

Он также заверил, что соответствующий персонал спасательных служб проходит специальные учения ежегодно, необходимую подготовку по гражданской обороне также проходят руководители предприятий и руководители соответствующих структур КГГА и государственной власти.