«ЛАЗ» начал поставку в Донецк машин скорой помощи

Торгово-финансовая компания «ЛАЗ» начала поставку первых машин скорой помощи для потребностей Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре „ЛАЗ”, первые машины скорой помощи уже прибыли в Донецк на этой неделе.

Как отмечается в сообщении, в рамках контракта с главным управлением здравоохранения Донецкой ОГА, компания изготовит и передаст больше 150 машин скорой помощи на сумму почти 80 млн грн. Это машины категории „А” и „В” на базе „Renault Maste”, оборудованные самыми современными медицинским оборудованием. Аналоги таких машин были закуплены для потребностей медицинских заведений ряда европейских стран.

Как отметил директор «ЛАЗ» Александр Строганов, чтобы изготовить и поставить технику в кратчайшие сроки, компания начала производство, инвестировав в него собственные средства, „поскольку финансирование от Донецка еще не поступило”.

„Ми надеемся получить средства в ближайшее время. Однако, чтобы не затягивать процесс, уже сегодня начали изготовление и поставку машин», - отметил А.Строганов.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря сайт «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель» сообщил, что Главное управление здравоохранения Донецкой областной государственной администрации 23 ноября заключило соглашение с ООО «Торгово-финансовая компания «ЛАЗ» на приобретение 80 санитарных автомобилей типа А2 с носилками на сумму 36,00 млн грн. Автомобили от «ЛАЗ» стоят 450 тыс. грн. Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника» из-за предыдущей отмены открытых торгов. Вместе с тем в обосновании закупки вообще не сообщается, почему поставщиком выбран именно «ЛАЗ» и почему установлена такая цены на санитарные автомобили.

Предыдущие открытые торги отменены после их обжалования в Антимонопольном комитете компанией «Глобал-Автогруп», которая указывала на дискриминационную конкурсную документацию. Однако в начале октября компания сама отозвала свою жалобу, разблокировав завершение тендера. Однако управление здравоохранения ДонОГА после этого объявило закупку «у одного участника».