В Черкасской области в городе Корсунь-Шевченковский на прошлой неделе в собственном доме замерзли насмерть мать с сыном.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, на этой неделе в частном доме соседи обнаружили тела 72-летней местной жительницы и ее 29-летнего сына с признаками переохлаждения.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что пожилая женщина и ее сын, являвшийся инвалидом детства, умерли от переохлаждения организма в своем доме. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

С начала снижения температуры в Черкасской области уже три человека стали жертвами морозов.