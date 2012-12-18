Черниговщина: за сутки с обморожением госпитализировано 9 человек

В Черниговской области за прошлые сутки с обморожением госпитализировано 9 человек. Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении МЧС в области.

По данным отделения экстренной плановой консультативной медицинской помощи областной больницы, на протяжении прошлых суток в лечебные учреждения Черниговской области за помощью от переохлаждения и обморожения обратились 9 человек, всех людей госпитализировали.

В целом в области работают 133 пункта обогрева. В течение прошлых суток в них оказана помощь 20 чел.