От отравления угарным газом продолжают гибнуть украинцы

В городе Иршава Закарпатской области в частном жилом доме от отравления угарным газом погибли два человека, еще 5 пострадали, из них трое детей (2012, 2009 и 2006 г.р.), которые в тяжелом состоянии госпитализированы в Иршавскую центральную районную больницу.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.