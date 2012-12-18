На мать Оксаны Макар открыли уголовное дело

На основании заявления николаевской правозащитницы Елены Кабашной Жовтневый райотдел Николаевской области открыл уголовное производство по обвинению матери Оксаны Макар - Татьяны Суровицкой в «возможном осуществлении ею преступных действий» в отношении дочери – Оксаны Макар.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила Елена Кабашная, руководитель Николаевской приемной Украинского Хельсинского Союза по правам человека, а также руководитель Николаевской областной общественной независимой женской ассоциации «Дана», от имени которой и было подано заявление.

Заявление поступило в Жовтневый райотдел 21 ноября. В настоящее время оно проверяется, проводятся следственные действия. Об этом Елене Кабашной сообщается в письме, подписанном начальником следственного отдела Жовтневого РОВД С. Клименко.

В ходе проверки правоохранители выясняют возможные действия Татьяны Суровицкой в отношении дочери по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 - торговля людьми или другое незаконнное соглашение о передаче человека, ст. 154 - принуждение к вступлению в половую связь, ст.166 - злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или лицом, над которым установлена опека, ст. 302 - создание или содержание притонов и сводничество, ст.303 - сутенерство и привлечение лица к занятием проституцией.

Как пояснила Елена Кабашная, Суровицкая фактически дала согласие на передачу Оксаны в сексуальное рабство, не занималась ее воспитанием и способствовала произошедшей затем трагедии.

«Суровицкая виновата в том, что произошло с Оксаной, - считает Елена Кабашная. – Она не занималась дочерью, относилась к ней наплевательски, ведь девочка скиталась неизвестно, где, неизвестно, чем занималась. Она не научила Оксану, как нужно себя вести с мужчинами».

Елена Кабашная добавила, что организация «Дана» обратилась в райотдел для расследования всех фактов, чтобы этим занималось именно государство. «Может быть, услышав об этих фактах, матери задумаются, как нужно обращаться с детьми, о том, что за них нужно быть ответственными. Наше общество уже дошло до крайности жестокости и насилия. Пример тому – недавнее убийство семьи судьи в Харькове».