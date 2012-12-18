На Днепропетровщине организовали круглосуточное спецпатрулирование

Отныне в Днепропетровской области по решению облгосадминистрации в связи с ухудшением погодных условий, снижением температуры воздуха, в городах и районах региона организовано круглосуточное спецпатрулирование для помощи населению.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Днепропетровской области.

В состав новосозданных специальных подразделений входят сотрудники МЧС, МВД и работники служб социальной защиты.

«Основными функциями деятельности патрулей является информирование населения, в первую очередь в местах его массового скопления, о функционировании мобильных и стационарных пунктов обогрева с указанием адресов их размещения. Особое внимание уделяется малозащищенным слоям населения», - говорится в сообщении ТУ МЧС.

Сотрудники специального патруля проводят мониторинг ситуации относительно возможных случаев переохлаждения людей, и готовы оказать соответствующую помощь пострадавшим, направить их в пункты обогрева.

По информации теруправления, 15 декабря в больших городах Днепропетровской области в связи со снижением температуры воздуха организовано 5 пунктов обогрева.