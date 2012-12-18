В Чернигове под колесами поезда погиб ребенок
09:06, 18 декабря 2012Новости регионов
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Дети решили сократить путь
В Чернигове под колесами поезда №658 "Чернигов – Москва" погиб 8-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в области, это случилось в областном центре на 108-ом км железнодорожного пути вчера в 13.48.
По предварительной информации, мальчик вместе со старшей сестрой возвращался из школы. Дети решили сократить путь и перейти через железную дорогу. Поезд смертельно травмировал ребенка.
Задержки движения поездов не было.
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