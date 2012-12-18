В Чернигове под колесами поезда погиб ребенок

В Чернигове под колесами поезда №658 "Чернигов – Москва" погиб 8-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в области, это случилось в областном центре на 108-ом км железнодорожного пути вчера в 13.48.

По предварительной информации, мальчик вместе со старшей сестрой возвращался из школы. Дети решили сократить путь и перейти через железную дорогу. Поезд смертельно травмировал ребенка.

Задержки движения поездов не было.