В Донецкой области действует 101 пункт обогрева для населения

В Донецкой области на данный момент действует 101 пункт обогрева для населения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, из этих пунктов обогрева 5 палаток - от Главного территориального управления МЧС. За минувшие сутки в регионе в данных пунктах обогрелись 150 человек.

Так, сегодня в центральных районах г. Донецка по состоянию на 7.00 было 20 градусов мороза, на 16.00 – 18 градусов ниже нуля.