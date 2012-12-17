Хмельниччина: спасатели освободили из заносов 445 автомобилей

За минувшие сутки в Хмельницкой области спасатели освободили из снежных заносов 445 автомобилей, в которых находилось более 1400 человек.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Хмельницкой области, для возобновления энергоснабжения 23 населенных пунктов в 6 районах области организована буксировка техники аварийных бригад облэнерго и доставка специалистов к местам обрыва линий электропередач с помощью боевых разведывательных машин МЧС и Минобороны.

Кроме того, в лечебные заведения спасатели доставили 4 роженицы.

В целом, в ликвидации последствий ненастья задействованы 755 человек, из которых 345 - спасатели, и 370 единиц техники, в том числе 62 - от МЧС.

По информации пресс-службы Хмельницкой ОГА, также в работах задействованы военнослужащие и специальная автомобильная техника.

В частности, в направлении Хмельницкий-Ярмолинцы работают 40 военнослужащих и экипаж дорогоукладчика БАТ-2М инженерно-саперного взвода 19-й ракетной бригады. В направлении на Тернополь на участке Хмельницкий - Черный Остров – Черниловка - Черный остров - Водычки задействовано почти полсотни военнослужащих авиационных складов ракетного вооружения и боеприпасов и инженерная машина разгораживания ИМР-2М.