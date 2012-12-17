На Волыни из заносов освобождено 105 единиц транспорта

В Волынской области работники МЧС за выходные освободили из снежных заносов 105 транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Волынской области, в частности, по состоянию на сегодняшний день спасатели освободили: 41 легковой автомобиль, 32 рейсовых автобуса, 17 автомобилей скорой помощи и 15 грузовых автомобилей.

К мероприятиям по преодолению последствий сложных погодных условий привлечено 150 спасателей и 60 единиц пожарно-спасательной техники.

По информации отдела информационной работы городского совета, сейчас на улицах Луцка работают более 30 единиц коммунальной специализированной техники. Кроме того, дополнительно привлечено около 20 единиц техники у частных предприятий. В ближайшее время будут очищены от снега не только главные путепроводы, но и небольшие дороги и дворы.

Как сообщили в пресс-службе компании «Волыньоблэнерго», пока полностью отключены от электроснабжения четыре села в Турийском районе, а также одно село в этом же районе обесточено частично. Помощи энергетиков ожидают также жители двух сел Киверцевского района, и двух - Любомльского (в одном из них электроснабжение настроено частично). Всего за три дня (14-16 декабря) в области полностью были обесточены 87 сел и еще 44 - частично.

Работу по оперативной ликвидации последствий ненастья осложняет тот факт, что к поврежденным линиям и трансформаторным подстанциям местами невозможно добраться. Поэтому точные причины всех отключений пока не установлены. Энергетики совместно с подразделениями ТУ МЧС и дорожными службами работают над возобновлением транспортного сообщения с важными энергообъектами.