Трое пострадавших от взрыва в Харькове в тяжелом состоянии

Три человека, которые 16 декабря пострадали от взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Харькове, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова находятся трое госпитализированных - двое взрослых и один ребенок. Их состояние тяжелое. У взрослых - переломы и рваные раны, у девочки - ожеги верхних дыхательных путей. На амбулаторном лечении находятся 11 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей. По данным заместителя городского головы, все погибшие - члены одной семьи.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, что вызывало пожар в 4-х квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, имеет место потеря несущих способностей конструкции внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество четырех квартир.