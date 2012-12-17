Из-за снежных заносов отменены автобусные рейсы от Тернополя

Из-за снежных заносов отменены автобусные рейсы в трех направлениях от Тернополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник сектора профилактической работы управления областной Госавтоинспекции Николай Лецкалюк.

«На Кременец была дорога прочищена, но сейчас опять заторы. Нет проезда на Хмельницкий (восточное направление), на Броды (северное направление), на юге заблокированы участки в Бучачском районе. Был немного проезд на Ланивцы (северо-восточное направление), опять заблокировано. Соответственно, рейсы в этих направлениях отменены, продолжают курсировать автобусы на Львов, на Залещики и Чорткив (западное и южное направления). Автобусные рейсы будут возобновлять по мере расчистки дорог», – сообщил Н.Лецкалюк.

Он добавил, что работы по расчистке дорог задерживают сами водители.

«Иногда грейдер не может прочистить даже одну полосу, потому что находились водители на джипах, которые думали, что они прорвутся, и начинали объезжать колонну, и застревали. Потом кто-то объезжал их, и зарывался на обочине. Потому что все настолько замело, что не было видно, где заканчивается дорога. И таким образом накапливалось автомобилей в 3 полосы. Когда удается расчистить, по крайней мере, одну полосу, то опять находятся нетерпеливые, которые и ее блокируют", - отметил Н. Лецкалюк.

В Тернополе же, по его словам, неудобства водителям местами доставляли пешеходы.

«В городе вчера возникла большая проблема для пешеходов. Поскольку тротуары не были почищены, люди ходили по проезжей части, создавая препятствия. А это влияет на безопасность дорожного движения. К счастью, никаких случаев наезда не зафиксировано», – сообщил Н. Лецкалюк.