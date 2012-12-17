В Запорожье открылась фотовыставка, посвященная проблемам туберкулеза

17 декабря в Запорожском национальном университете состоялось торжественное открытие выставки фотографа-документалиста Максима Дондюка «Туберкулёз как он есть» при поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Целью фотовыставки является привлечение внимания общественности к проблеме туберкулёза и необходимости проводить современную диагностику и лечение. В экспозиции представлены фотографии людей, которые излечились от туберкулёза, а также жертв заболевания. Максим Дондюк долгое время находился рядом с героями выставки, записал их истории. Все фотографии были сделаны в тубдиспансерах и исправительных колониях Херсона и Донецка.

В рамках Программы «Остановим туберкулёз в Украине» фонд проводит серию инициатив, направленных на преодоление туберкулёза: способствует эффективному управлению в области здравоохранения, обеспечивает лаборатории современным диагностическим оборудованием, закупает и поставляет в регионы лекарственные препараты, проводит различные тренинги для медперсонала и т.д. Но одним из важных факторов преодоления туберкулёза в Украине является также информирование широких слоев населения об основных симптомах, способах заражения, профилактике и лечении туберкулёза. Фотовыставка Максима Дондюка «Туберкулёз как он есть» является одним из элементов этой информационной кампании. В Украине фотовыставки Максима Дондюка уже состоялись в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Кировограде, Виннице, Ужгороде. Теперь её могут увидеть жители и гости Запорожья.

Денис Денисенко, руководитель Программы «Остановим туберкулёз в Украине» благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» на открытии фотовыставки отметил: «Мы очень благодарны Максиму, который смог так глубоко раскрыть тему и показать настоящее «лицо» туберкулёза, каким оно есть. Он не просто размышлял о проблеме туберкулёза, а общался непосредственно с больными и жил в одинаковых с ними условиях, чтобы показать, что их не нужно сторониться, они такие же, как и все. Это тяжелое заболевание, но важно знать, что туберкулёз – излечим. При своевременно назначенном, последовательном и непрерывном лечении его можно преодолеть».

«Мне хотелось своими работами донести до каждого, насколько страшным бывает туберкулёз, но еще более страшным является человеческое равнодушие и часто отношение к больным. Я надеюсь, что эти фотографии помогут разрушить стереотип о том, что туберкулёзом болеют только бездомные и наркоманы. Туберкулёз рядом с нами, он касается каждого. Но важно знать о том, что есть разные формы туберкулёза и что закрытая форма и человек, переболевший туберкулёзом, не несет опасности для окружающих», – отметил автор фотовыставки Максим Дондюк.

Выставка продлится в научной библиотеке Запорожского национального университета с 17 по 27 декабря. Адрес: г. Запорожье, ул. Жуковского, 66, 2-й корпус. Расписание работы фотовыставки: понедельник – суббота с 08:00 до 17:00, воскресенье – выходной. Вход свободный.