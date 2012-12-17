Во Львове мужчина застрелил неверную 54-летнюю жену

Во Львове 56-летний мужчина в собственной квартире застрелил 54-летнюю жену, после чего пытался совершить суицид выстрелив из пистолета себе в грудь.

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольска, трагедия произошла вечером 14 декабря в квартире многоэтажного жилого дома по улице Трилевского во Львове.

По ее словам, муж, вернувшись домой, застал жену с любовником, выстрелил в голову жене, применив огнестрельное оружие иностранного производства. Полуобнаженному любовнику удалось скрыться из помещения.

„Осознав, что он натворил, мужчина пытался совершить суицид, выстрелив из пистолета в левую часть груди. Однако, медикам удалось спасти ему жизнь, мужчину прооперировали и в настоящее время он находится в больнице”, - рассказала С.Добровольская.

За данным фактом открыто криминальное осуществление за квалификацией ч.1 ст.115 КК Украины (преднамеренное убийство).