Буковина: из-за ненастья закрывают школы

В Черновицкой области с 17 декабря приостановлен учебный процесс в 88 учебных заведениях: в Заставновском, Хотинском, Герцаевском, Кельменецком и Новоселицком районах – которые больше всего пострадали от сильных снегопадов и метелей и где прекращено электроснабжение.

Как сообщает корреспондент УНИАН, приказом областного управления образования принято решение точечно приостановить учебно-воспитательный процесс в тех школах и садах региона, где электроснабжение на протяжении суток не будет возобновлено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, на сегодня 52 населенных пункта области остаются без электроснабжения, продолжаются ремонте работы.

Председатель ОГА Михаил Папиев на заседании областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Черновицкой области дал поручение скоординировать деятельность ремонтных бригад ПАО «Черновцыоблэнерго» и дорожных служб области. «Первоочередно должны быть расчищены все дороги к тем населенным пунктам, которые остаются без электроснабжения. Ремонтные бригады должны оперативно возобновлять поврежденные линии электропередач», - подчеркнул он.

М.Папиев также призвал буковинцев воздержаться от поездок автотранспортом.

Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме и круглосуточно расчищают снежные заносы на автодорогах. Однако, как сообщают председатели районных администраций, из-за сильных порывов ветра, заносы образуются постоянно, что существенно осложняет движение автотранспорта и специальной техники.

По данным УМЧС Украины в Черновицкой области, 16 декабря на дорогах Буковины спасены из снежного плена 152 автомобиля и оказана помощь 331 человеку, из них 16 детей, которые находились в транспортных средствах, попавших в заторы и снежные заносы.

Для обеспечения проезда на магистралях региона, Территориальное управление МЧС Украины в Черновицкой области задействовало 14 единиц техники и 98 человек личного состава, а Служба автомобильных дорог 53 единицы техники и более 1100 работников.