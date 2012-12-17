За выходные из-за гололедицы госпитализированы 72 киевлянина
11:52, 17 декабря 2012Новости регионов
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Есть случаи обморожения
В Киеве 15 и 16 декабря к врачам по поводу повреждений, полученных в результате гололедицы, обратились 327 человек, в том числе 21 ребенок.
Госпитализированы 70 взрослых и 2 ребенка, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление здравоохранения.
Кроме того, за минувшие выходные в столице было зафиксировано три случая обморожения и один – переохлаждения. Все пострадавшие (бездомные) госпитализированы.
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