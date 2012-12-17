Тернопольщина: из-за переохлаждения гибнут люди
11:33, 17 декабря 2012Новости регионов
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Снегопады не прекращаются
В Тернопольской области в результате переохлаждения погибли два человека, еще один госпитализирован.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в частности в селе Залавье Теребовлянского района вчера был обнаружен труп 50-летнего местного жителя, а в селе Налужье Теребовлянского района в результате переохлаждения умер 65-летний мужчина.
Кроме этого, вчера в Лановецкую центральную районную клиническую больницу с диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован 25-летний местный житель.
Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области с 10 декабря продолжаются сильные снегопады и похолодание.
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