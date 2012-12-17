Тернопольщина: из-за переохлаждения гибнут люди

В Тернопольской области в результате переохлаждения погибли два человека, еще один госпитализирован.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в частности в селе Залавье Теребовлянского района вчера был обнаружен труп 50-летнего местного жителя, а в селе Налужье Теребовлянского района в результате переохлаждения умер 65-летний мужчина.

Кроме этого, вчера в Лановецкую центральную районную клиническую больницу с диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован 25-летний местный житель.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области с 10 декабря продолжаются сильные снегопады и похолодание.