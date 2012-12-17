Жертвами взрыва в Харькове стали двое взрослых и двое детей

В результате взрыва газа в жилом доме в Харькове погибли двое взрослых и двое детей, сообщает пресс-служба МЧС.

Взрыв произошел в воскресенье в 17.39 в квартире на десятом этаже 16-этажного жилого дома (1978 года постройки) на проспекте Московский.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, это вызывало пожар в четырех квартирах.

В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей (2005 и 2011 г.р.).

Пострадали восемь человек. Они с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.

Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, имеет место потеря несущих способностей конструкции внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество в четырех квартирах.

В 19.34 подразделами МЧС пожар был ликвидирован. В ходе гашения пожара спасены 16 человек и эвакуированы 184. Все жители дома отселены к родственникам и в гостиницы.

К аварийно-спасательным работам привлекалось 168 человек и 49 единиц техники, в том числе от МЧС 108 человек и 27 единиц техники.

На месте происшествия создана комиссия по установлению причин взрыва и предоставлению помощи пострадавшим.