Винниччина: за сутки спасатели вытянули из снега 77 автомобилей

В Винницкой области на протяжении субботы, 15 декабря, спасатели МЧС вытянули из снега 77 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в территориальном управлении МЧС в Винницкой области.

В частности, спасатели с помощью спецтехники вытянули из снега 62 легковые машины, 6 грузовиков, 6 автобусов и 3 автомобиля скорой медицинской помощи.

Так, на отрезке автодороги «Ведичаны – Сугаки» работники МЧС помогли выбраться из снежных сугробов 19 автовладельцам, а в районе населенных пунктов Василивка и Довгополовка освободили 12 машин.

Водителям рейсовых автобусов бойцы МЧС пришли на помощь на автодорогах вблизи населенных пунктов Боривка (Черновицкий район), Угли (Хмельниковский район), Манькивцы и Гули (Барский район), пгт Стрыжавка (Винницкий район), и в областном центре на улице Щорса.

Автомобили «скорой помощи» не остались без помощи оперативно-спасательной службы в Погребищенском районе, а также в городах Шаргород и Винница.

В целом в проведение спасательных работ вовлекались свыше 100 бойцов МЧС на 40 единицах техники.

На протяжении последних суток практически каждое подразделение оперативно-спасательной службы привлекалось на проведение работ, связанных или с вытягиванием автомобилей из снежных заносов, или расчисткой крыш домов от снежного покрова и льда, или возобновлением электроснабжения.