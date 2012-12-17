В Тернополе из-за непогоды отменены занятия в школах

В Тернополе из-за сложных погодных условий на два последующих дня, 17-18 декабря, отменены занятия в школах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение было принято в воскресенье оперативным штабом при городском совете по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций. При этом дошкольные учебные заведения будут работать в привычном режиме.

15-16 декабря в Тернополе выпала двухмесячная норма снега. Снегопад не прекращается.

С целью гарантирования безопасности дорожного движения, надлежащего содержания дорожно-мостового хозяйства, подъезда специальной аварийно-спасательной техники и своевременного вывоза бытовых отходов оперативный штаб также принял решение сократить движение количество общественного транспорта. Теперь на маршрутной сети работает 45% транспорта, в частности 29 троллейбусов и 95 маршрутных такси.

Как уже сообщал УНИАН, с 12 декабря в Тернополе в связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью обеспечения безопасности дорожного движения распоряжениям городского председателя временно запрещена парковка транспортных средств на улицах города. Также временно ограниченно движение крупнотоннажного транспорта без антибуксовых приспособлений на дорогах города, которые совмещаются с дорогами общего пользования М-12, Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, М-19, Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, Р-41.

Такой транспорт не пускают в город во время снегопадов и гололедицы.