Полтавщина: бешеный кот поцарапал своего 28-летнего хозяина

08:56, 17 декабря 2012
Новости регионов
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На обследовании в больнице

В райцентре Решетиловка Полтавской области бешеный кот исцарапал своего 28-летнего хозяина.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, хозяин кота в настоящее время находится на обследовании в Решетиловской центральной районной больнице.

Решением противоэпизоотической комиссии Решетиловской районной государственной администрации на территории райцентра срочно введены карантинные ограничения.

 

 

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