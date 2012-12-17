Полтавщина: бешеный кот поцарапал своего 28-летнего хозяина
08:56, 17 декабря 2012Новости регионов
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На обследовании в больнице
В райцентре Решетиловка Полтавской области бешеный кот исцарапал своего 28-летнего хозяина.
Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, хозяин кота в настоящее время находится на обследовании в Решетиловской центральной районной больнице.
Решением противоэпизоотической комиссии Решетиловской районной государственной администрации на территории райцентра срочно введены карантинные ограничения.
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