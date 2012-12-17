Полтавщина: бешеный кот поцарапал своего 28-летнего хозяина

В райцентре Решетиловка Полтавской области бешеный кот исцарапал своего 28-летнего хозяина.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, хозяин кота в настоящее время находится на обследовании в Решетиловской центральной районной больнице.

Решением противоэпизоотической комиссии Решетиловской районной государственной администрации на территории райцентра срочно введены карантинные ограничения.