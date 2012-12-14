Житомирщина: из-за слоя снега разрушается крыша сельской школы

В селе Дубрава Малинского района Житомирской области из-за толстого слоя снега разрушается крыша.

Как сообщила УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, в селе Дубрава из-за большой снежной нагрузки началось разрушение шиферного покрытия крыши школы, поэтому занятия в школе пока приостановлены.

По ее словам, спасатели очищают от снега крышу школы. В настоящее время демонтирована конструкция крыши на площади более 100 квадратных метров. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составляет около 20 тыс. грн.

И.Романюк сообщила, что с 12 декабря в связи со сложными погодными условиями учебный процесс во всем Малинском районе был приостановлен.