СЭС проверит уличные заведения быстрого питания в Киеве

Прокуратура Киева обязала столичную милицию и Государственную санитарно-эпидемиологическую службу проверить уличные заведения быстрого питания и нелегальные точки продажи продуктов в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Необходимость такой проверки прокуратура объясняет большим количеством случаев пищевых отравлений. В частности, как отмечается в сообщении, по информации Министерства здравоохранения Украины, с начала года из-за пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в больницы обратилось 430 человек.

По словам врачей, основной причиной пищевых отравлений является употребление некачественных продуктов, в частности в местах уличной торговли. По мнению специалистов, большинство торговых точек на базе малых архитектурных форм, которые реализуют «быструю еду» в Киеве, используют некачественную продукцию, говорится в сообщении.

Прокуратура требует провести соответствующую проверку в максимально сжатые сроки.