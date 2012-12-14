Крещатик на неделю перекроют

В Киеве в период новогодне-рождественских праздников, с 30 декабря 2012 года до 8 января 2013 года, Крещатик на участке от улицы Институтской до улицы Богдану Хмельницкому, а в случае необходимости и до Бессарабской площади, будет перекрыт для движения всех видов транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, водителям придется объезжать и такие улицы, как Софийская (от ул. Владимирской до Майдана Незалежности) и Малая Житомирская (от Майдана Незалежности до проулка Владимирского), где с 18.00 31 декабря до 6.30 1 января будет запрещено движение всех видов транспорта, кроме общественного.

Также в случае необходимости на Крещатике могут запретить движение на время торжественного открытия новогодней елки на Майдана Незалежности, то есть 19 декабря с 16.00 и к окончанию мероприятий (от ул. Институтской до ул. Б. Хмельницкого), и 22 декабря с 14.00 в связи с Парадом Дедов Морозов от ул. Институтской до Бессарабской площади.

Кроме того, водители не смогут припарковать свой автотранспорт в центре города 31 декабря с 16.00 и 7 января с 11.00, а именно на улицах: Софийская (от ул. Владимирской до Майдана Незалежности); Малая Житомирская (от Майдана Незалежности до проулка Владимирского); Эспланадная; Рогнединская (от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной); Шота Руставели (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной).

В КГГА напоминают, что в Новогоднюю ночь робота метрополитена будет продлена на 3 часа 30 минут, наземный общественный транспорт будет работать до 4.30 1 января, а на отдельных маршрутах, которые курсируют от станций метро, добираться можно будет и после этого времени.

Кроме того, 31 декабря с 20.00, 7 января на время проведения мероприятий на Крещатике и 19 января до окончания мероприятий в Парке культуры и отдыха «Гидропарк» и на Оболонской набережной предусмотрено увеличение количества пар поездов метро и подвижного состава на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах.

С 20.00 31 декабря будет усилена охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения на всех маршрутах пассажирского транспорта, в частности, на ул. Софийской (конечная остановка троллейбусов № 16, 18); ул. Н. Грушевского (возле стадиона «Динамо» на остановке автобусов № 24, 62); площади Льва Толстого (конечная остановка троллейбусов № 5, 8, 17); перекрестке улиц Рогнединской и Эспланадной; возле станций метро «Лыбидская», «Петровка», «Святошин», «Левобережная», «Дарница», «Черниговская», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого».