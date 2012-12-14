Черкасчина: мужчина зарубил своего брата-близнеца

В Черкасской области в одном из сел Черкасского района на этой неделе задержан 56-летний мужчина, который во время ссоры зарубил своего брата-близнеца.

Как сообщает официальный сайт МВД Украины, предварительно установлено, что ссора возникла после совместного употребления спиртных напитков. Мужчина топором зарубил своего брата-близнеца и причинил ножевые ранения 54-летнему односельчанину. Потерпевший госпитализирован.

Правоохранители задержали преступника, в отношении него открыто уголовное производство.