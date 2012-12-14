На Прикарпатье из многоэтажки выпали два брата и разбились

В Ивано-Франковской области из многоэтажки выпали два брата и разбились.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области вчера, 13 декабря, в Коломыйский райотдел милиции поступило сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что на одной из улиц города под многоэтажкой обнаружены трупы двух мужчин. На месте происшествия следственно-оперативной группой милиции было установлено, что погибшими являются жители Коломыи, родные братья. 27-летний и 19-летний братья вдвоем проживали в квартире многоэтажного дома, под которым нашли их тела. Квартира потерпевших была закрыта изнутри, поэтому милиционеры попали в нее, взломав дверь. Обстановка в квартире не нарушена, следов борьбы или других признаков, которые могли бы свидетельствовать о конфликте между братьями, не обнаружено.

По предварительным данным, один из братьев оперся на перила балкона, они не выдержали веса его тела и сломались. Мужчина стал падать с балкона, другой брат, пытаясь его спасти, схватил за куртку. В результате оба выпали с балкона квартиры на девятом этаже.

Дальнейшей проверкой выясняются конкретные причины несчастного случая.