Прикарпатье: из-за халатности медиков умер пациент

В Ивано-Франковской области прокуратура начала уголовное производство по факту неподобающего исполнения медиками профессиональных обязанностей, которые привели к смерти задержанного в изоляторе временного содержания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

По информации прокуратуры, накануне задержания несколько недель 42-летний мужчина злоупотреблял спиртными напитками, а оказавшись в изоляторе, не мог получить очередную дозу алкоголя, от чего ему стало плохо. Милиционеры вызвали бригаду скорой помощи, однако через час человек умер.

Как сообщал УНАН, 13 декабря в изоляторе временного содержания Коломыйского горотдела милиции умер 42-летний мужчина. Житель Коломыи находился в статусе подсудимого и обвинялся в совершении, в частности, мошенничества с финансами, присвоении и растрате чужого имущества, злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Дело в отношении подсудимого рассматривалось в суде, однако он не являлся на судебные заседания, был объявлен в розыск и задержан.

По данным милиции, перед помещением в изолятор временного содержания мужчина прошел медицинский осмотр, результаты которого свидетельствовали о том, что состояние здоровья позволяет подсудимому содержаться в условиях ИВС. Через несколько часов после помещения в ИВС задержанному стало плохо. Работники изолятора вызвали скорую помощь. Сделав уколы, врачи констатировали состояние мужчины как удовлетворительное. Спустя какое-то время после отъезда медиков стражи порядка заметили, что задержанному снова стало хуже. Работники милиции еще раз вызвали бригаду врачей и до ее приезда оказывали мужчине первую медицинскую помощь. Несмотря на принятые реанимационные меры, мужчина умер. Окончательную причину смерти задержанного устанавливает судебно-медицинская экспертиза. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.