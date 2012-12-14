Бортническая станция аэрации грозит катастрофой для всей страны

Не только киевлянам, но и всей Украине грозит техногенная и экологическая катастрофа, если в ближайшее время не провести реконструкцию Бортнической станции аэрации.

«Бортническая станция – это три блока очистки. Три линии очистки, которые вводились в эксплуатацию в разные года, с возрастанием потребности города в воде», - сказала газете «Сегодня» советник главы правления по информационной политике «Киевводоканала» Виктория Яковлева.

По ее словам, на сегодняшний день техническое состояние БСА – критическое, системы крайне изношены, а реконструкция в ближайшее время просто необходима.

«Если рассматривать категории "отличная", "хорошая", "удовлетворительная" и "неудовлетворительная", так состояние, наверное, уже больше неудовлетворительное, - подтвердил слова В.Яковлевой директор БСА Владимир Бражник. – Проблема очень большая. И для города, и для станции».

Он отметил, что самые главные аспекты проблемы – это максимальный износ оборудования блоков, особенно – первого и второго, а также – иловые поля. «Там у нас накоплено уже свыше 10 млн кубометров осадков, и это – очень большая проблема предприятия», - сказал В.Бражник.

По словам В.Яковлевой, «поставка воды в городе будет минимальная, водопотребление будет ограничено до уровня так называемой «экологической брони». Стоки также некуда будет принимать – у нас ведь только одна станция».

БСА – это действительно единственное очистительное сооружение Киева, в то время как столицы других государств имеют по несколько подобных сооружений, отмечает издание.

«Авария на станции грозит Киеву тем, что будет ограничено водоснабжение города. Вода будет подаваться по графику», - добавил В.Бражник.

Также в «Киевводоканале» подчеркивают, что отказ систем чреват полной экологической катастрофой для всей страны.

«Если будет заражена речка Днепр, то это уже техногенная катастрофа, - отметила В.Яковлева. – В связи с тем, что Киев находится выше по течению, вся территория Украины, которая использует воду из Днепра, попадет под угрозу экологического загрязнения».

При этом как в «Киевводоканале», так и на Бортнической станции считают, что станция может отказать практически в любой момент. «Вот в этом году, в январе была большая авария на коллекторе. Это может повториться в любой момент в другом месте», - сказал В.Бражник.

Авария, которая произошла ночью 17 января, случилась из-за провала на самотечном Левобережном коллекторе. Размер ямы составил 10 на 10 м, а глубина – 8 м. Тогда в «Киевводоканале» отметили, что неоднократно информировали о катастрофической ситуации на станции и необходимости ее модернизации.

«Мы справляемся с ситуацией, но сможем продержаться максимум еще год-два», - подчеркнула В.Яковлева.

Необходимо реконструировать все три блока станции одновременно, а для этого нужны 5 млрд грн, однако на данный момент нет комплексного проекта реконструкции. По словам В.Яковлевой, «реконструкция станции требует огромных затрат. Для того, чтобы реконструировать такую большую станцию нужно, чтобы был проект. Но до сих пор полного проекта реконструкции Бортнической станции нет». Город выделить такую сумму не может, потому что ее нет ни в одном городском бюджете, считает В.Яковлева. «Город не потянет таких денег. Мы считаем, что это должно выделить правительство», - добавила она.