В Киеве обустроено 9 временных парковочных площадок

В Киеве на период чрезвычайной ситуации обустроено 9 временных перехватывающих парковочных площадок, которые будут работать бесплатно в дневное время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, всего на перехватывающих площадках можно будет разместить около тысячи автомобилей. Расположены они по таким направлениям: Житомирское направление - пл. Героев Бреста - 110 м/м; Ковельское направление - просп. Паладина, 23 - 100 м/м и ул. Щусева (ст. м. «Сырец») - 26 м/м; Черниговское направление - Броварской просп. от ст. м. «Лесная» к ст. м. «Дарница» - 350 м/м; Харьковское направление - ул. Старобориспольская (ст. м. «Красный Хутор») - 20 м/м; Днепропетровское направление - ул. Академика Заболотного (Центральный авторынок) - 58 м/м; Одесское направление - просп. Академика Глушкова, 5 - 205 м/м, просп. Глушкова, 1 (ст. м. «Выставочный центр») - 130 м/м и просп. 40-летия Октября, 32-А - 35 м/м.

Решение принято с целью снижения транспортной нагрузки на дорожную сеть столицы в период чрезвычайной ситуации. Предусмотрено, что такие мероприятия дадут возможность водителям оставить свой автомобиль на парковочной площадке и продолжить поездку в центральную часть города на общественном транспорте.

Адресный перечень временных перехватывающих парковочных площадок был подготовлен КП «Киевтранспарксервис».

Кроме того, cаll-центр КП «Киевтранспарксервис» переведен на круглосуточный режим работы, где по телефону горячей линии жители и гости Киева смогут получить информацию о ходе выполнения работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации естественного характера и по другим вопросам о парковке транспортных средств в столице. Телефон горячей линии КП «Киевтранспарксервис» 362-44-77.

Как напоминают в КГГА, решением постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА утвержден перечень из 11 улиц, где запрещена парковка транспортных средств в центральной части Киева на период действия чрезвычайной ситуации: Пушкинской; Терещенковской; Б. Хмельницкого от ул. Коцюбинского до ул. Владимирской; Бассейной от ул. Шовковичной до ул. Круглоуниверситетской; Прорезной от ул. Владимирской до ул. Пушкинской; Софийской; М. Житомирской; Лаврской (до ресторана «Царское село»); бульв. Т.Шевченко; Владимирской от ул. Б.Житомирской до ул. Л.Толстого (кроме парковочной площадки напротив дома № 60); ул. Саксаганского.