На Тернопольщине открыли мобильные пункты обогрева

В Тернопольской области спасатели открыли мобильные пункты обогрева.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Тернопольской облгосадминистрации Василий Майка, пункты созданы в Тернополе и всех райцентрах в связи с похолоданием.

«В Тернополе такой пункт действует в парке им. Т. Шевченко, в райцентрах – возле медицинских заведений. Чтобы бездомные могли прийти, согреться, выпить теплого чая. Милиция и управление соцзащиты ведут учет бездомных, чтобы ориентироваться, сколько людей нуждается в помощи», – отметил В.Майка.

По его словам, с наступлением похолодания в области от переохлаждения умерли уже два человека, оба, по его данным, были в состоянии алкогольного опьянения.

«Алкоголь при сильном морозе – это страшная вещь. Потому что человек сначала не чувствует, сколько он выпил, а затем ему так хорошо, что его сознание не протестует против того, чтобы поспать на свежем воздухе. Поледствия таких действий – фатальные», – предостерег В.Майка.

Как сообщал УНИАН, с 10 декабря в Тернопольской области идут сильные снегопады, которые приводят к заторам на дорогах.

Завтра, 14 декабря, согласно сообщению Украинского гидрометцентра, в Украине ожидается похолодание.

Температура ночью 7-12° мороза, в западных, Житомирской, Винницкой областях 11-16°, на Прикарпатье до 21° мороза, днем 4-9° мороза. На дорогах страны, кроме Крыма, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.