Из Киева за прошедшие сутки вывезено 5,8 тысячи тонн снега

Из Киева коммунальщики за прошедшие сутки вывезли 5,8 тысячи тонн снега.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации, поступившей от районных госадминистраций, коммунальной корпорации «Киевавтодор» и коммунального объединения «Киевзеленстрой», в уборке города от снега в течение 12 декабря было задействовано 669 единиц техники и 8 тысяч 160 работников коммунальных служб.

За все время снегопадов из города вывезено почти 27 тысяч тонн снега.

Для посыпания автодорог и тротуаров города 12 декабря использовано 2,1 тыс. тонн соли и 1,1 тыс. тонн песчано-соляной смеси.

Инспектора Главного управления контроля за благоустройством вручили 651 предупредительное предписание и составили 245 административных протоколов балансодержателям за ненадлежащую уборку территорий. Всего с начала снегопадов вынесено 3 тыс. 150 предписаний и составлено 650 протоколов.

Во исполнение поручения председателя КГГА Александра Попова, которое он дал на заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, к уборке снега были привлечены руководители структурных подразделений горадминистрации и их коллективы.

Так, с 9.00 до 11.00 чиновники убирали снег на балансовых территориях своих управлений. Ручным инвентарем для уборки снега обеспечили всех желающих принять участие в работе.

Все службы города уже мобилизованы в режим повышенной готовности функционирования системы защиты населения и территорий. В усиленном режиме работают сотрудники Главного управления контроля за благоустройством города, КО «Киевзеленстрой», службы ГАИ, КК «Киевавтодор», Главного управления здравоохранения и Главного управления социальной защиты населения. Кроме того, для недопущения ухудшения ситуации было принято согласованное решение Кабинета министров и МЧС направить максимальное количество спасателей и техники для нормализации ситуации в столице.