В Харькове за продажу алкоголя и табака детям закрывают киоски

В Харькове милиция прекратила деятельность 34 торговых точек, которые продавали алкоголь и сигареты несовершеннолетним.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом на заседании исполнительного комитета горсовета сказала начальник криминальной милиции по делам детей городского управления ГУ МВД в Харьковской области Лариса Родионова.

По ее словам, также аннулировано 25 лицензий на торговлю алкоголем и табаком, наложены штрафы в целом на 227 тыс. грн (в 2011 году - на 95 тыс. грн).