В Житомирской области двое детей отравились угарным газом
12:18, 13 декабря 2012Новости регионов
1
Госпитализированы
В Житомирской области из-за отравления угарным газом госпитализированы двое детей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.
Вчера, 12 декабря, приблизительно в 18:30 в МЧС поступило сообщение о том, что с диагнозом «отравление угарным газом» в Житомирскую областную больницу госпитализированы мальчик 2008 г.р. и девочка 2012 г.р. Предварительная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газовой колонки.
Дети в состоянии средней тяжести находятся в реанимационном отделении Житомирской областной детской больницы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter