В Житомирской области двое детей отравились угарным газом

В Житомирской области из-за отравления угарным газом госпитализированы двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Вчера, 12 декабря, приблизительно в 18:30 в МЧС поступило сообщение о том, что с диагнозом «отравление угарным газом» в Житомирскую областную больницу госпитализированы мальчик 2008 г.р. и девочка 2012 г.р. Предварительная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газовой колонки.

Дети в состоянии средней тяжести находятся в реанимационном отделении Житомирской областной детской больницы.