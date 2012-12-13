«Киевзеленстрой» призывает водителей не ставить авто под деревьями

В связи с интенсивным снегопадом ежедневно растет количество снеголомов деревьев вдоль улиц и на придомовых территориях. За двое последних суток из-за падения деревьев в Киеве было повреждено 13 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Царенко обращается ко всем водителям с просьбой не оставлять автомобили на улицах, бульварах и придомовых территориях рядом с деревьями. Под большим весом снега деревья могут сломаться и повредить транспортные средства, и причинить довольно большой материальный ущерб автовладельцам. Так, по его словам, только в течение двух последних суток от падения древ было повреждено 13 автомобилей.

«Погодные условия усложнены уже третий день подряд, в штаб продолжают поступать заявки на удаление поваленных аварийных деревьев. По состоянию на 09:00 13 декабря поступило свыше 400 заявок, из них около 250 уже выполнены. Чтобы минимизировать возможность повреждения авто, мы призываем водителей быть внимательными на дорогах и, если это возможно, воздержаться от поездок на собственным авто и использовать общественный транспорт», – подчеркнул Михаил Царенко.