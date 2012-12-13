В Днепропетровске 10-летняя девочка «заминировала» больницу

12 декабря в дежурную часть Днепропетровского городского управления по спецлинии «102» с таксофона позвонила по телефону неизвестная и сообщила, что в больнице № 6 по ул. Батумской находится бомба. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

В результате, с территории больницы были эвакуированы 440 пациентов и сотрудников больницы.

Во время обследования территории и помещений больницы (около 20 га) взрывоопасных устройств не обнаружено.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ложное сообщение о заминировании из хулиганских побуждений сделала 10-летняя девочка.

«Ребенок не может быть привлечен к уголовной ответственности, с ней проведут профилактические беседы и поставят на учет в милиции. Родители девочки должны оплатить материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении ОСО.

ГУМВД в Днепропетровской области также напоминает, что заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.