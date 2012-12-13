В Тернополе погиб мужчина, который выталкивал из снега маршрутку

В Тернополе троллейбус насмерть задавил мужчину, который выталкивал с заснеженной остановки маршрутку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной Госавтоинспекции, трагедия произошла днем 12 декабря на массиве Аляска. Водитель троллейбуса, по данным ГАИ, не учел скользкого покрытия, и во время торможения накатом въехал в маршрутку. При этом задавил мужчину, который толкал автобус сзади, помогая ему тронуться с места.

На место инцидента прибыла скорая помощь, однако довезти до больницы пострадавшего не удалось – по дороге он умер от полученных травм.

Как сообщал УНИАН, в начале недели прокуратура выразила обеспокоенность ненадлежащим качеством расчистки дорог от снега в Тернополе и области. Проверки прокуратуры подтвердили, что ДТП последних дней и заторы на автодорогах Тернопольской области обусловлены отсутствием необходимых мер со стороны дорожных организаций. Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, ГП «Тернопольский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» и коммунальные предприятия области предписанием прокуратуры были обязаны предпринять неотложные меры для надлежащего содержания дорог в зимний период, обеспечения безопасности движения и создания условий безопасной перевозки пассажиров и грузов на автомобильных дорогах.